ABD'den Rus ordusunu yıpratacak 'HIMARS' adımı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 99. gününe girdi.

ABD, RUS ORDUSUNU YIPRATMAK İÇİN UKRAYNA'YA HIMARS SİSTEMİ VERİYOR

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS'ın, Rus ordusunu önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

Rus ordusu Ukrayna'daki operasyonlarını yeniden yapılandırıp Doğu Ukrayna'da Donbas bölgesine yoğunlaşırken, bir süredir Washington'da savaşın bu yeni aşamasının kara ve hava gücünden ziyade orta menzilli dolaylı atış taktiklerine dayalı olduğu konuşuluyordu.

ABD yönetimi de bu nedenle Ukrayna'ya M777 obüs topları sağlıyordu. Ancak Joe Biden yönetimi, 700 milyon dolarlık son yardım paketinde Ukrayna'nın talebi üzerine 4 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) tedarik edileceğini açıkladı.

Rusya, Washington'ın bu adımını "ateşe benzin dökmek" olarak nitelerken, dikkatler bu sistemin kabiliyetlerine çevrildi.

Amerikan Kara Kuvvetlerinin dolaylı atış gücünün en kritik parçalarından HIMARS roket sistemleri, 1970'lerde geliştirilmiş paletli askeri araçlara takılan M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi'nin modernize edilmiş versiyonu olarak Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Obüs toplarının menzili 24 mil (38 kilometre) iken ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı HIMARS sistemleri 50 mil (80 kilometre) menzili ile daha geniş bir alanda cephedeki askerlere savunma kabiliyeti sağlayacak.

HIMARS sistemleri 227 milimetrelik 6 güdümlü füze taşıyan bir poda sahip ancak bu sistemlere ABD'nin Ukrayna'ya vermediği ve menzili 300 kilometreyi aşan Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri (ATTACMS) mühimmatını taşıyan bir pod da takılıyor.

Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliğinin de hassas güdümü olduğu belirtilirken, hedefine atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.

C-130 uçağı ile taşınabilen HIMARS roket sistemi ilk kez 2005'te 18'inci Hava İndirme Tümenine bağlı 27'nci Topçu Alayı, 3'üncü topçu taburuna konuşlandırıldı.

Bu sistem ilk kez 2010'da Afganistan'da, daha sonra terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak'ta kullanıldı. Rakka operasyonu sırasında ABD ilk kez bu sistemleri 2017'de Suriye'ye de geçici olarak konuşlandırdı.

ABD'nin envanterindeki HIMARS'ların birim fiyatı 5,1 milyon dolar civarında ve ABD dışında Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya'da bulunuyor.

Biden'ın kararıyla, Avrupa'da HIMARS sistemine sahip ikinci ülke ise Romanya'nın ardından Ukrayna oldu.

Bu sistemlerin Ukrayna'nın doğusunda savaşın gidişatını değiştirip değiştirmeyeceği belirsiz ancak Rus ordusunu önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini ciddi ölçüde yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:55 Litvanya Savunma Bakanlığı dün açıklama yaparak Bayraktar alımı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Litvanya, halkın bağışlarıyla satın alınacak Bayraktar'ları, Ukrayna'ya vereceğini belirtti.

11:28 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaptığı açıklamada, "Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı" dedi.

11:17 Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı kömür ve petrol yaptırımı kararının ardından enerji alanında özellikle doğal gazı içerecek yeni bir kısıtlama uygulaması beklenmiyor.



11:00 ABD'nin Ukrayna'ya vereceği orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS'ın, Rus ordusunu önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.



10:55 Ukrayna'nın Kiev bölgesi yakınlarında Ukrayna askeri araçlarının bulunduğu konvoy, AA ekibi tarafından görüntülendi.

09:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenska yaptığı açıklamada, "Rusya'ya toprak vermek özgürlükten vazgeçmek olur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalini sona erdirmez" dedi.

08:40 ABD, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya havadan karaya atılan füze taşıyabilen dört adet MQ-1C Gray Eagle insansız hava aracı satmayı planlıyor.

07:55 Suudi Arabistan, Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.

07:00 ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Ukrayna ordusuna sağlayacakları HIMARS roket sistemlerinin sadece savunma amaçlı kullanılacağına ve Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair Kiev yönetiminden güvence aldıklarını açıkladı.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentindeki bir anaokulunda Dünya Çocuklar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Çocuklar, etkinlik kapsamında Ukraynalı askerler için teşekkür mesajları içeren kağıt güvercinler yaptı.

04:00 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov (solda) ile bir araya geldi.

03:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

02:00 Katar, Rusya ile Ukrayna krizine ilişkin her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu tekrarladı.

01:00 Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Rus gazeteci Dmitriy Muratov kazandığı ödülü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı.

00:50 Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri sağlayacağını açıklamasından birkaç saat sonra Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin tatbikata başladığını duyurdu.

00:40 ABD Başkanı Joe Biden, New York Times'ta kaleme aldığı köşe yazısında bahsettiği Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini resmen duyurdu.

00:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna yönetimini, Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmek için provokatif adımlar atmakla suçlayarak, "Böyle bir risk kesinlikle var." dedi.