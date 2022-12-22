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Dünya

ABD'den Rusya kararı! Resmen onaylandı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın diplomat Lynne Tracy'i Moskova Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 00:07 - Güncelleme:
ABD'den Rusya kararı! Resmen onaylandı
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John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, mevcut Erivan Büyükelçisi Diplomat Tracy'nin adaylığı, Senatoda yapılan oylamada 2 aleyhte oya karşı 93 oyla kabul edildi.

Daha önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde misyon şefi yardımcılığı yapmış olan Tracy, geçmişte ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Asya'ya bakan ilgili bürosunda Rusya ile ilgili hususlarda kıdemli danışman olarak da görev yaptı. Tracy ayrıca Türkmenistan, Pakistan, Kazakistan ve Afganistan gibi ülkelerde de diplomat olarak çalıştı.

Başkan Biden, görev süresi dolan John Sullivan'ın 4 Eylül'de emekliye ayrılmasının ardından yeni adayı Tracy'i 20 Eylül'de duyurmuştu.

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