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Dünya

ABD'den Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına destek olan ağa yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'nın küresel yaptırımlardan kaçmasına destek olan ağ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 22 kişi ve birçok ülkeden şirkete yaptırım uyguladı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına destek olan ağa yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini destekleyen, küresel yaptırımlardan kaçmasına yönelik ağın hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, bunun ABD'nin dünya genelinde yaptırımlardan kaçılmasını önleme ve Rusya'nın savaş için ihtiyaç duyduğu gelire erişiminin sınırlanması çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Söz konusu ağın Rusya ve Kıbrıs Rum kesimi merkezli silah tüccarı Igor Zimenkov tarafından yönetildiği kaydedilen açıklamada, ağda yer alan kişilerin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından bir Rus şirketine yüksek teknolojili cihazlar tedarik etmek dahil olmak üzere Rus savunma kabiliyetinin geliştirilmesiyle bağlantılı projelerde yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda ağ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 22 kişi ve birçok ülkeden şirketlere yaptırım uygulandığı kaydedildi. Yaptırım uygulananlar arasında Singapur, Kıbrıs Rum kesimi, Bulgaristan ve İsrail merkezli şirketler yer aldı.

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