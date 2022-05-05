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Dünya

ABD'den Rusya'ya: En başta koyduğu hedeflere ulaşamadı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kendi açısından çoktan kaybettiğini söyledi.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
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Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Psaki, "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz." dedi.

Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler." şeklinde konuştu.

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