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Dünya

ABD'den Rusya'ya Gerşkoviç ve Whelan'ı serbest bırak çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Moskova'dan Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ı serbest bırakmasını talep etti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'ya Gerşkoviç ve Whelan'ı serbest bırak çağrısı
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Greenfield, Lavrov'un başkanlığında BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'da "casusluktan" tutuklu bulunan ABD vatandaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gerşkoviç ve Whelan'ı serbest bırakması gerektiğini belirten Greenfield, bu isimlerin evlerine dönmesi konusundaki kararlılıklarına dikkati çekti.

LAVROV'A ÇAĞRI

Greenfield, "Bakan Lavrov'dan, kardeşini görmeden dört yıl geçiren Elizabeth'in hayal edilemez acısını düşünmesini, gözlerinin içine bakmasını ve çektiği acıyı görmesini istedim" diye konuştu.

CASUSLUK SUÇLAMASI

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52) bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

  • Evan Gerşkoviç
  • Paul Whelan
  • Rusya

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