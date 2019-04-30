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ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı: Geniş çaplı askeri operasyon düzenlenmesin

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus 'Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması ve yaratılan insani felakete yönelik yardım erişimine izin verilmesi taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz' dedi.

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ABD yönetimi, Rusya'ya İdlib için verdiği ateşkes taahhütünü hatırlatarak, bölgedeki gerilimi artırmaması ve insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'te gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki şiddet olaylarının sona ermesi gerektiğini belirten Ortagus, Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan şiddet olaylarındaki artışın bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olacağını vurguladı.

Ortagus, "Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması ve yaratılan insani felakete yönelik yardım erişimine izin verilmesi taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim ordusu, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İdlib mutabakatından bu yana ilk kez varil bombasının da kullanıldığı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybedip 3 sivil de yaralanmıştı.

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