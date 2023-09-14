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Dünya

ABD'den Rusya'ya tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Moskova'da iki ABD diplomatının 'istenmeyen kişi' ilan edilmesiyle ilgili 'Buna gerekli cevabı vereceğiz.' dedi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'ya tepki
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Sözcü Miller, günlük basın toplantısında, Rusya yönetiminin ABD'li iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu kararın "sebepsiz ve haksız" bir şekilde alındığını savunan Miller, "Rusya yine diyalog ve yapıcı diplomatik angajman yerine çatışmayı seçti." dedi.

Miller, Rusya'nın kendi vatandaşları gibi ülkedeki ABD diplomatik personelini de "taciz etmeyi" sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın bu hamlesinden üzüntü duyduklarını ifade eden Miller, "Buna gerekli cevabı vereceğiz." diye konuştu.

Miller, gerekli adımları attıklarını, Rusya'nın ABD Büyükelçisi'ni de Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "diplomatik statüleriyle uyumlu olmayan eylemleri" gerekçesiyle ABD'nin Moskova'daki iki diplomatının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'nin Bakanlığa çağırıldığı, ABD Büyükelçiliği Birinci Katibi Jeffrey Sillin ve İkinci Katibi David Bernstein'in eylemlerinin diplomatik statüleriyle uyumlu olmadığına ilişkin nota verildiği kaydedilmişti.

Sillin ve Bernstein'ın 7 gün içinde "istenmeyen kişi" statüsünde Rusya topraklarını terk etmeleri gerektiği bildirilmişti.

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