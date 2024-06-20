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Dünya

ABD'den Rusya'ya tepki

ABD, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması'nın çok endişe verici olduğunu bildirdi.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 22:11 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'ya tepki
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin bölgedeki müttefikleri Güney Kore ve Japonya'yla çalışmaya devam edeceğini aktaran Miller, böylelikle tehditlerle mücadele edebileceklerini söyledi.

Miller, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması"nı "çok endişe verici" olarak nitelendirerek, anlaşmanın Kore Yarımadası'nı istikrarsızlaştıracağını savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, anlaşma çerçevesinde yapılacak bazı silah transferlerinin de aynı zamanda Rusya'nın da taraf olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edebileceğine işaret etti.

- "KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtirken "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Mevkidaşı ile görüşmesi sonrası Putin, açıklamasında, stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Rusya'nın, Kuzey Kore ile "askeri ve teknik işbirliğinin geliştirilmesini göz ardı etmediğini" bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasının taahhüt edildiği belirtiliyor.

  • Rusya-Kore
  • Stratejik Anlaşma
  • İstikrarsızlık

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