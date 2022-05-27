ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna' çağrısı: Bitir ve izin ver

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 93. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ABD'DEN RUSYA'YA "UKRAYNA SAVAŞINI BİTİR VE GIDA AKIŞINA İZİN VER" ÇAĞRISI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısı yaptı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi tartışmalarına değinen Jean-Pierre, "Rusya acilen Ukrayna'ya karşı küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli." dedi.

Şu anda yaşanan gıda krizinin sorumlusunun Rusya olduğunu dile getiren Jean-Pierre, "ABD'nin ya da diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları, gıda akışını engellememektedir." ifadesini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "Ukrayna, yarının Doğu Asya'sı olabilir." dedi.

06:30 Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısı yaptı.

06:00 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarından yabancı sivil gemilerin çıkması için açılan günlük insani koridorun 139 mile çıkarılarak uzatıldığını bildirdi.

05:00 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukrayna temsilcisi "Kaluş Orkestra" grubu üyeleri Lviv kentinde hayranlarıyla bir araya geldi.

04:00 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), üst düzey bir yetkili, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde askeri kazanımlarını artırdığını ve birçok bölgede Ukrayna güçlerini çevrelemeye çalıştığını belirtti.

03:45 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yönelik politikası hakkında yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramadığını ifade etti.

02:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya genelindeki gıda krizini işaret ederek, Rusya'ya yaptırımların kaldırılması durumunda krizin aşılabileceğini ifade etti.

01:00 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en yüksek karar alma organı olan 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Rusya'ya, Ukrayna'daki sağlık merkezlerine yönelik saldırıları sonlandırma çağrısında bulunmaya yönelik karar tasarısı kabul edildi.

00:00 Ukrayna'nın Harkov kentini bombaladıkları iddiasıyla savaş suçu işlemekten yargılanan 2 Rus asker daha çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu.