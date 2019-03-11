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ABD, Venezuela'ya destek verdiği gerekçesiyle Rusya merkezli bankaya yaptırım uygulayacak

ABD Hazine Bakanlığı, Maduro hükümetine ve Venezuela devlet petrol şirketine destek verdiği gerekçesiyle Rusya merkezli bir bankaya yaptırım uygulayacağını açıkladı

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ABD yönetimi, Maduro hükümetine destek verdiği gerekçesiyle Rus Evrofinance bankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Maduro hükümetinin gayri meşru olduğunu savunan ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankasına yaptırım gerekçesini Maduro hükümetini desteklemek olarak açıkladı.

Rus bankaları, ABD'nin darbe girişimi öncesi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile sözleşmeleri bulunuyordu. ABD hükümetinin Maduro'yu gayrimeşru ilan etmesinin ardından Çin ve Rus bankalarına, Venezuela petrol şirketi ile işbirliğine son vermesini istemişti.

Venezuela'da ne olmuştu?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

7 ülkeden Maduro hükümetine destek

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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