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Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni suçlama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı Ukrayna'nın tahıl depolarına saldırı düzenlemekle suçlayarak, Moskova'ya söz konusu eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu.

AA5 Eylül 2023 Salı 19:19 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'ya yeni suçlama
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ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Mesajda, Ukrayna'nın Rubizhne kasabında hedef alındığı iddia edilen bir tahıl ambarının saldırı öncesi ve sonrası fotoğraflarına yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna tahıl depolarına yönelik saldırılarının ülkedeki çiftçiler ve dünyada açlık çeken kişiler için korkunç sonuçlar doğurduğu belirtilen mesajda, birçok ailenin buradaki tahıllarla doyurulabileceğine işaret edildi.

Mesajda, Rusya'ya saldırılarına son verme ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dönme çağrısı yapıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'yı İzmail Limanı'nı hedef almakla suçlayarak, "Bu, dünyada birçok insan açlık çekerken (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ölçüsüz zalimliğin bir örneğini daha teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail Limanı'na doğru hareket eden kuru yük gemisine uyarı ateşi açıldığını savunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından 19 Temmuz'da yapılan açıklamada ise Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceği bildirilmişti.

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