ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! Ukrayna'ya gönderilecek

Batı ülkeleri Ukrayna'nın artan mühimmat talebini karşılamakta zorlanırken ABD Savunma Bakanlığı, Boeing'in önerisi üzerine Ukrayna'ya Rus cephe hatlarının oldukça gerisini vurmasını sağlayacak 150 km menzilli mühimmat gönderilmesini değerlendirmeye başladı.

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta ABD ve müttefik ülkeler Ukrayna'ya büyük ölçekli silah ve mühimmat yardımında bulundular. Ancak savaşın uzamasıyla birlikte hem müttefik ülkelerin mühimmat stokları azaldı hem de Ukrayna'nın hedefleri hassas vuruş kabiliyetine sahip uzun menzilli mühimmat ihtiyacı arttı.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ABD'li havacılık ve savunma sanayi üreticisi Boeing, Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) olarak adlandırılan mühimmatın Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri için üretime alınması adına Pentagon'a teklifte bulundu.

Reuters'ın elde ettiği belgeye ve teklif hakkında bilgi sahibi üç kaynağın verdiği bilgiye göre GLSDB en erken 2023 ilkbaharında teslim edilebilecek. GLSDB sistemi ABD'nin teçhizatında yaygın olarak bulunan GBU-39 Küçük Çaplı Bomba'nın stoklarda yüksek miktarda bulunan M26 roket motoruna monte edilmesiyle oluşuyor.

Ukrayna daha önce ABD'den yaklaşık 300 km menzile sahip ATACMS güdümlü füzelerinden almak istemiş ancak ABD talebe sıcak bakmamıştı.

Yaklaşık 150 km olan menzili bulunan GLSDB, Ukrayna'nın cephe gerisinde bulunan Rus mühimmat depoları ile karargahlarını vurmasını ve ikmal hatlarına hasar vererek tekrar taarruza geçmesini sağlayabilir.