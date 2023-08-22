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Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıracak F-16 açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ihtiyaç halinde Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye açık olduklarını bildirdi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
ABD'den Rusya'yı kızdıracak F-16 açıklaması!
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu eğitime dair açıklamalarda bulundu.

Avrupalıların "üstesinden gelebileceğinden daha çok sayıda" Ukraynalı pilotun F-16 eğitimine ihtiyaç duyması halinde ABD'nin de devreye girebileceğini belirten Singh, "Avrupa'da kapasite dolarsa mevcut pilotları eğitmeye açığız. Eğer Danimarka ve Hollanda eğitim konusunda başı çekiyorsa ve Ukrayna'nın göndermeyi planladığı pilotları eğitecek kapasiteye sahip değillerse o zaman biz de eğitime yardımcı olacağız." dedi.

Singh, ayrıca, Ukraynalı pilotların F-16'ları kullanmaya hazır hale gelmeleri için "ciddi bir İngilizce eğitimi"nden geçmeleri gerekeceğini ve bunun biraz zaman alacağını söyledi.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.

Danimarka, 4 ila 6 ay süre olan Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru 19 adet F-16'yı Ukrayna'ya teslim etme sözü vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda ve Danimarka'dan toplam 61 adet F-16'yı teslim alacaklarını söylemişti.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasıyla Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Hollanda'yı ziyaret etmiş ve ardından Danimarka'ya geçmişti.

  • ABD Savunma Bakanlığı
  • F-16 eğitimi
  • Ukraynalı pilotlar

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