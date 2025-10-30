İSTANBUL 21°C / 12°C
  ABD'den SDG işgali altındaki bölgeye sevkiyat
Dünya

ABD'den SDG işgali altındaki bölgeye sevkiyat

ABD ordusu, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgede bulunan üslerine asker ve silah sevkiyatı yaptı.

30 Ekim 2025 Perşembe 08:33
ABD'den SDG işgali altındaki bölgeye sevkiyat
ABD ordusu, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri üslerine asker ve silah sevkiyatı yaptı.

24 Ekim'de Haseke'deki Rümeylan üssüne iniş yapan bir kargo uçağı haberleşme teçhizatı ile İHA'ların yer aldığı ekipmanları getirdi.

27 Ekim'de gelen 2 uçak ise coğrafi tarama ve konum belirleme sistemlerine ait ekipman taşıdı.

SDG FÜZEYLE SALDIRDI: 2 SURİYE ASKERİ ÖLDÜ

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktayı güdümlü füze ile hedef alması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı.

