ABD'den SDG işgali altındaki bölgeye sevkiyat

ABD ordusu, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan askeri üslerine asker ve silah sevkiyatı yaptı.
24 Ekim'de Haseke'deki Rümeylan üssüne iniş yapan bir kargo uçağı haberleşme teçhizatı ile İHA'ların yer aldığı ekipmanları getirdi.27 Ekim'de gelen 2 uçak ise coğrafi tarama ve konum belirleme sistemlerine ait ekipman taşıdı.
SDG FÜZEYLE SALDIRDI: 2 SURİYE ASKERİ ÖLDÜ
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktayı güdümlü füze ile hedef alması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı.