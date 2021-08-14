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Dünya

ABD'den 11 Eylül uyarısı! Artabilir...

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, 11 Eylül saldırısının yıl dönümde şiddet olaylarının artacağına yönelik açıklamada bulundu.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:29
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ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü öncesi aşırılıkçı saldırıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DHS'nin Ulusal Terörizm Danışma Sistemi Bülteni'nde, ülkede nefret söyleminde bulunan aşırılık yanlıları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına karşı çıkanların, "yüksek bir tehdit ortamı" oluşturduğuna işaret edildi.

11 Eylül saldırılarının yaklaşan 20'nci yıl dönümü ve tatillerin, "hedeflenen şiddet eylemleri için katalizör görevi görebileceği" belirtildi.

Bültende, aşırılık yanlılarının, ibadethanelere ve farklı etnik kökenden gelen kişilerin toplantı mekanlarına daha önce saldırılar düzenlediğinin bilindiği ancak bu yerlere yönelik "kayda değer, yakın" bir tehdidin bulunmadığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra bültende, İran, Rusya, Çin hükümetleri ile bağlantılı medya kuruluşlarının Kovid-19'un kökeni hakkında "komplo teorileri" yaymaya devam ettiği ve bazı durumlarda Asya kökenli insanlara yönelik şiddet çağrılarını güçlendirdiği vurgulandı.

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