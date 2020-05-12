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Dünya

ABD'den sınır dışı edilen ve koronavirüs görülen Guatemalalıların sayısı 71'e çıktı

ABD'den geçen ay sınır dışı edilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Guatemalalıların sayısı 71'e yükseldi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 11:34
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Sağlık Bakanı Yardımcısı Erick Munoz, Guatemala Kongresi'nde milletvekillerini ABD'den sınır dışı edilen vatandaşların sağlık durumu konusunda bilgilendirdi.

Munoz, ABD'den 13 Nisan'da başkent Guatemala City'ye gelen 76 Guatemalalıdan Kovid-19 teşhis edilenlerin saysının 71'e çıktığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen 76 Guatemalalıdan Kovid-19 semptomları gösteren 3 kişiye hemen test yapıldığını, bunlardan birinin testinin pozitif çıkması üzerine havaalanında karantina altına alınan diğerlerinin de kontrolden geçirildiğini ve 43 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü söylemişti.

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