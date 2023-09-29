ABD'den Sırbistan'a çağrı: Güçlerinizi Kosova sınırından çekin

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını gözlemlediklerini ifade eden Kirby, "Bunun oldukça istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kirby, "Sırbistan'ı bu güçleri sınırdan çekmeye ve hararetin düşürülmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Sırbistan ve Kosova'nın yanı sıra NATO ve Avrupalı müttefikleriyle de yakın irtibatta olduğunu belirten Kirby, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle sonuçlanan olayın soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Kirby, söz konusu saldırıya yaklaşık 30 kişinin müdahil olduğunu dile getirerek, suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kosova'da ele geçirilen silahların sadece bölgedeki personele değil aynı zamanda NATO birlikleri dahil uluslararası personele tehdit teşkil ettiğini belirten Kirby, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kirby, "Mevcut gelişmeler ışığında NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) mevcudiyeti güçlendirilecek." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Kirby, diplomatik çabaların süreceğine işaret etti.

VUCİC: "(BLİNKEN İLE) GÖRÜŞMEMİZ KOLAY GEÇMEDİ"



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü.

Vucic, telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz kolay geçmedi." ifadesini kullanarak, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlara değindiklerini kaydetmişti.

Vucic, "Blinken uygun şekilde davranılmaması durumunda Sırbistan'a muhtemel yaptırımlardan bahsetti. Kendisine ABD'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Buna karşı olduğumu dile getirdim." diye konuşmuştu.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR



Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.