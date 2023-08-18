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Dünya

ABD'den skandal tatbikat! PKK/YPG'li teröristlerle beraber düzenlediler

ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristler Kamışlı'da tatbikat yaptı.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 10:59 - Güncelleme:
ABD'den skandal tatbikat! PKK/YPG'li teröristlerle beraber düzenlediler
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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.

  • ABD ordusu
  • PKK/YPG
  • Kamışlı tatbikatı

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