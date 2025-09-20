İSTANBUL °C / °C
Dünya

ABD'den Suriye vatandaşları için karar

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ülkedeki Suriye vatandaşları için tanımlanan geçici koruma statüsünün (TPS) sonlandırıldığını duyurdu.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
DHS tarafından, Suriyelilere verilen geçici koruma statüsüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin'in "Suriye'deki koşullar, artık vatandaşlarının ülkelerine dönmesini engellemiyor. Suriye, yaklaşık 20 yıldır terörizm ve aşırılığın yuvası oldu ve Suriyelilerin ülkemizde kalmasına izin vermek ulusal çıkarlarımıza aykırıdır." görüşüne yer verildi.

Suriye vatandaşlarına ABD'den ayrılarak ülkelerine dönmeleri için 60 gün süre verildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilere ilgili kurumlara başvurmaları durumunda ücretsiz uçak bileti, 1000 dolar nakit avans ve gelecekte olası yasal göç için fırsat sağlama olanaklarının sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, 60 gün dolduktan sonra, geçici koruma kapsamında kabul edilen ve gönüllü sınır dışı işlemlerine başlamamış tüm Suriye vatandaşlarının gözaltına alınacağı ve sınır dışı edilecekleri uyarısında bulunularak, bu kişilerin ABD'ye dönmelerine müsaade edilmeyeceği bildirildi.

  • Suriye vatandaşı
  • koruma

