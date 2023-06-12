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Dünya

ABD'den Suriye'deki üs ve askeri noktalarına yeni takviye

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına Irak toprakları üzerinden 40'a yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
ABD'den Suriye'deki üs ve askeri noktalarına yeni takviye
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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD güçlerine ait takviye konvoyu, dün Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye girdi.

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 40'a yakın araçtan oluşan konvoyda zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok miktarda mühimmat bulunuyor.

- ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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