14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2628
  • 5,9622
  • 216.719
  • 101.774
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Suriye'ye çekilmeye destek amaçlı asker sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Suriye'de çekilme sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderdiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve ismini açıklanmayan bir savunma yetkilisi, "Çekilme sürecinde bölgedeki ekipman ve kuvvetlerin korunması için ABD'nin Suriye'ye ek asker gönderdiği bilgisini teyit ediyorum." dedi.

Yetkili, operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin konumlarına ilişkin detay vermekten kaçındı.

İsmini açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili de güvenliği sağlamak için asker sayısının her çekilme sürecinde azalmadan önce arttığına vurgu yaptı.

Pentagon konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçınırken Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, "Doğal Kararlılık Operasyonu, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzey doğusundan düzenli çekilmesinde, ABD hükümetinin üzerinde koordinasyon belirlediği çerçeve izleniyor. Bu süreçte asker sayısı dalgalanacak. Operasyonel güvenlik kaygılarından dolayı spesifik askeri sevkiyat ve takvimler hakkında konuşmayacağız." dedi.

Çekilmenin, ABD'nin müttefik ve ortaklarıyla koordinasyonu dahil, sahadaki koşullara uygun şekilde yapılacağını belirten sözcü, bu sürecin keyfi bir takvimle sınırlı olmayacağını kaydetti.

Pentagon, ABD'nin, Suriye'de resmi rakamlara göre 2 bin askeri bulunduğunu ifade ediyor ancak geçici görevle ülkeye girip çıkan, sayısı belli olmayan askerlerin de bulunduğu belirtiliyor.  

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

'Türk halkından dayanışma bekliyoruz'

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber

Araç sahiplerini sevindiren haber

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

4,4 milyar yıllık gizem çözüldü

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz

Pentagon'dan kritik açıklama: Ek asker gönderiyoruz

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

Maduro resti çekti: Hepsini kapatıyoruz

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

'AB, Türkiye'ye göç sorunu için verdiği sözü tutmuyor'

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin

Hollanda'dan AB'ye İtalya uyarısı: Harekete geçin
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA