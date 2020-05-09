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Dünya

ABD'den Suriye'ye yeni askeri üs

ABD, Suriye'nin Deyr Ez Zor vilayetinde bulunan El-Omar petrol sahasını genişleten bölgede askeri üs kurma hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:35 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:07
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ABD, Suriye’nin Deyr Ez Zor vilayetinde bulunan El-Omar petrol sahasını genişleten bölgede askeri üs kurma hazırlıklarına başladığı öğrenildi. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Deyr Ez Zor bölgesinde askeri üs kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. 

Açıklamada, üssün Deyr Ez Zor’un batısındaki El-Cezrat bölgesinde inşa edileceği ve bölgeye askeri konvoylarla teçhizat gönderildiği aktarıldı. 

Gözlemevi, ABD güçlerinin Deyr Ez Zor’un doğusunda bulunan El-Omar petrol sahasını da genişletmeye başladığını bildirdi. El-Omar, Deyr Ez Zor'daki en zengin petrol sahası konumunda olduğu biliniyor.

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