ABD'den Suudi Arabistan hamlesi! CENTCOM resmen teyit etti

ABD Orta Doğu'daki konvansiyonel askeri varlığını azaltırken, bölgede daha yenilikçi ve ileri teknoloji odaklı varlık ortaya koymak üzere çalışmalar yapıyor.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Suudi Arabistan'da yenilikçi askeri teknolojilerin denenmesi amacıyla bir merkez kurulması konusunda çalışma olduğunu teyit etti.

ABD'DEN SUUDİ ARABİSTAN HAMLESİ

AA muhabirine açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Yarbay David Eastburn, "Halen konsept olarak geliştirme aşamasında olan 'Kızıl Kumlar (Rand Sands) Deneme Merkezi' ABD ile Orta Doğu ortakları arasında eğitim ve harbe hazırlığa yenilikçi bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

Eastburn, bu deneme merkezinin vizyonunun, "ABD ve bölgedeki ortaklarının ortak çalışabilirliği için çok geniş bir yelpazede farklı kabiliyetleri test etmek ve farklı insansız hava sistemlerine karşı koymak" olduğunu belirtti.

Bu konseptin CENTCOM'un bölgede tam da mevcut stratejik ortaklıklarını devam ettirmek için yenilikçi yollar aramasının bir parçası olduğunu kaydeden Eastburn, bu merkezin ve buna benzer gelecekteki fikirlerin bölgedeki ortaklarıyla ABD'nin iş birliğinin örneği olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan bir askeri yetkili ise bu deneme merkezi fikrinin çok erken bir aşamada olduğunu ve henüz merkezle ilgili spesifik detaylar bulunmadığını söyledi.

Yetkili, insansız hava sistemlerine karşı savunma konusunun bölgedeki birçok ülkenin ortak menfaati olduğuna dikkat çekerek, bu merkezin bölgede bu konuda bir iş birliği alanı oluşturacağını belirtti.