ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Artık çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin zamanı geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmanın bitirilmesi ve barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini vurguladı.

Pompeo, "ABD, tarafları, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i Yemen'deki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulması için desteklemeye çağırıyor. Husilerin kontrolündeki bölgelerden Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ve düşmanlıkların sona ermesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pompeo, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun da Yemen'deki tüm sivil bölgeleri bombalamayı durdurması gerektiğini belirtti.

Pompeo, "Bu kasım ayında, çatışmanın temel sorunlarını ele alınmasına yönelik güven artırıcı önlemler uygulanması, sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı." değerlendirmesini yaptı.

Düşmanlıkların sona ermesi ve siyasi bir çözüm yolunun güçlü bir şekilde yeniden başlamasının bölgedeki insani krizi de rahatlatacağını kaydeden Pompeo, "Artık çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, Yemen halkının barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanı geldi." ifadesine yer verdi.