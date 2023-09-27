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Dünya

ABD'den Suveyda'daki Esed karşıtı gösterilere destek

ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye, Ürdün ve Lübnan ile ilişkilerden sorumlu Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich, Dürzi ruhani lider Şeyh Hikmet el-Hacari ile görüşerek, Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Suveyda'da başlayan gösterilere destek verdiklerini açıkladı.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
ABD'den Suveyda'daki Esed karşıtı gösterilere destek
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ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Goldrich'in Hacari ile görüştüğü kaydedildi.

Paylaşımda, "(Goldrich, Hacari'ye) Suveyda'daki barışçıl protestolar da dahil olmak üzere Suriyelilerin ifade özgürlüğüne desteğimizi yineledi. Adil ve birleşik bir Suriye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı ile uyumlu siyasi çözüm çağrılarımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SUVEYDA'DAKİ PROTESTOLAR

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı. Suveyda il merkezinde yönetim karşıtı gösteriler halen devam ediyor.

Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Suveyda'da 17 Ağustos'ta başlayan eylemlerde göstericiler, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasını istiyor.

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