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Dünya

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'dan Taliban'la barış için ''birlik'' çağrısı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile barış sürecinin olumlu sonuçlanması için hep birlikte çalışılması gerektiğini bildirdi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi10:00 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:00

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için iyi bir fırsat yaratıldı. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi lazım. Taliban ile barış sürecinin olumlu sonuçlanması için hep birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Taliban ile Afganistan hükümeti arasında barış görüşmelerinin başlaması için hazırlıklar yapıldığına işaret eden Halilzad, sürecin kötüye kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

- TRUMP BARIŞ MÜZAKERELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

ABD ile görüşmelerin askıya alınmasının ardından Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

- BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurması da ülkeye barışı getirmeye yetmedi.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

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