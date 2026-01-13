İSTANBUL 5°C / 3°C
13 Ocak 2026 Salı
ABD'den tansiyonu düşürecek açıklama: Korkmak için hiç bir neden yok

Washington'dan Brüksel ile artan gerilimin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin yeni Brüksel Büyükelçisi Bill White, Başkan Donald Trump'ın politikalarından 'korkulmasına gerek olmadığını' belirterek, ülkesinin Avrupa ile olumlu ilişkiler içinde olmayı istediğini ifade etti.

13 Ocak 2026 Salı 17:24
Büyükelçi White, Belçika'nın kamu yayıncısı RTBF'ye verdiği röportajda Donald Trump yönetiminin güncel politikalarını ve Avrupa'ya yansımalarını değerlendirdi.

White, ülkesinin Belçika ve daha geniş anlamda Avrupa ile ilişkilerine dair güven verici mesajlar verdi, herhangi bir pozisyon ayrılığı iddiasını reddetti.

"ABD'den korkmak için hiç bir neden yok." diyen White, bu tür iddiaların "bazen basından" kaynaklandığını söyledi.

Trump'ı "büyük bir barış yapıcı" olarak niteleyen White, "Başkan Trump Avrupa'yla ilgileniyor ve onun için endişe ediyor." ifadesini kullandı.

White, Trump'ın "yeni savaşlar başlatmayacağını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Donald Trump İranlı Mollalara, barışçıl göstericileri öldürme hakları olmadığını söyleyerek onları uyarıyor ancak şu anda İran'da olan tam da bu, bu kesinlikle korkunç, bunun durması gerekiyor."

GRÖNLAND

Venezuela'daki durumun tamamen uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili olduğunu dile getiren Büyükelçi White, ABD'nin Grönland'a sahip olma isteği sorulduğunda ise "Özgürlükle ilgilenen, Çin'in, Rusya'nın pozisyonuyla, nükleer yayılmayla ilgilenen herkes için Grönland bugün olduğu gibi korunmasız kalamaz. Bu ABD'nin Kanada'nın ve NATO'nun güvenliği için önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Bill White, ABD'nin Grönland'ın stratejik önemini korumak amacıyla Danimarka ile bir plan formüle etmek için birlikte çalışacaklarından emin olduğunu belirtti.

