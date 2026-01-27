İSTANBUL 16°C / 8°C
  ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle: Hava gücünü Orta Doğu'ya gönderiyor
Dünya

ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle: Hava gücünü Orta Doğu'ya gönderiyor

İran ile ABD arasındaki tansiyon düşmezken, Washington'dan dikkat çeken bir askeri adım geldi. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Orta Doğu genelinde birkaç gün sürecek kapsamlı bir hava tatbikatı yapılacağını açıkladı.

27 Ocak 2026 Salı 18:54
ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle: Hava gücünü Orta Doğu'ya gönderiyor
ABONE OL

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, ABD Orta Doğu'da hava tatbikatı düzenleyecek. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

Söz konusu tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava komutanı Derek France, "Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir" dedi.

Tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği bildirildi.

Tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyuruldu.

