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Dünya

ABD'den tepki çeken Gara mesajı: Haber doğruysa PKK'yı kınıyoruz

ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda yer alan 'Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz.' ifadeleri tepki çekti.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 08:30 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:30
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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