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Dünya

ABD'den terör örgütlerine peş peşe ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü (PKK/YPG) SDG'ye bir ziyaret düzenlediği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA12 Mart 2023 Pazar 02:37 - Güncelleme:
ABD'den terör örgütlerine peş peşe ziyaret
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CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi.

Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Kurilla'nın "İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi." ifadelerine yer verildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

Milley'in Suriye'de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

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