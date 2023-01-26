İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2023 Perşembe / 5 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8135
  • EURO
    20,535
  • ALTIN
    1170.27
  • BIST100
    5261.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke'ye yeni takviye
Dünya

ABD'den terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke'ye yeni takviye

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 70'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke'ye yeni takviye
ABONE OL

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait takviyeler dün Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki, Şeddadi yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 70 civarında araçtan oluşan konvoya havadan helikopterler eşlik etti.

Konvoyda 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt tankeri, 2 mayın temizleme aracı, çok sayıda mühimmat ve beton kalıp yüklü tırla pikap türünden araçlar yer aldı.

ABD ordusu 6, 8 ve 22 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

- ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.