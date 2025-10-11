İSTANBUL 17°C / 10°C
Dünya

ABD'den terör örgütü SDG'ye 130 milyon dolar! Maaşlarını ödeyecek

Pentagon'un 2026 mali yılı için bütçe tasarısı, Senato'da kabul edildi. Tasarıya göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve Suriye'nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) 'eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine' toplam 130 milyon dolar aktarılacak.

11 Ekim 2025 Cumartesi 08:56
ABD'den terör örgütü SDG'ye 130 milyon dolar! Maaşlarını ödeyecek
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2026 mali yılı için bütçe tasarısı, Senato'da kabul edildi. Yaklaşık 925 milyar dolar bütçeli tasarı, 20 ret oyuna karşı 77 lehte oyla Senato'da onaylandı. Pentagon'un bütçesinde terör örgütüne verilecek destek rakamı da belli oldu.

ABD'nin bölgede terörle mücadeleyi desteklemesi için 'gerekli' olduğunu savunduğu tasarıda, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve Suriye'nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) "eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine" toplam 130 milyon dolar aktarılacak.

Ayrıca, ABD Başkanı'na 2002'de Irak'ta askeri güç kullanma imkanı veren "Askeri Güç Kullanımı için Yetki" yasalarının yürürlükten kaldırılmasına yönelik değişiklik önerisi, tasarının Temsilciler Meclisi'ndeki versiyonunun ardından Senato'daki versiyonuna eklenmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

