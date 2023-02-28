ABD'den TikTok'la ilgili yeni hamle

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, Biden'ın Virginia Beach'teki programı dolayısıyla sehayat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok ile ilgili endişeleri olduğunu daha önce de net şekilde ifade ettiklerini dile getiren Dalton, Joe Biden yönetiminin, dijital teknolojiler ve Amerikalıların verilerini ulusal güvenlik riskleri oluşturacak şekilde kullanmaya çalışan Çin dahil bazı ülkelerin neden olduğu sorunlara odaklandığını kaydetti.

Dalton, bu kapsamda Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırımlar Komitesinin (CFIUS) devam eden bir incelemesi olduğuna işaret ederek, ek ulusal güvenlik faktörlerini tanımlayan başkanlık yönergesini yürürlüğe koymak dahil yürütme organı yetkisi dahilinde atılabilecek adımları gözden geçirdiklerini aktardı.

Devlet kurumlarını kapsayan TikTok yasağının tüm Amerikalıları kapsayacak şekilde genişletip genişletilmeyeceğine ilişkin soruya ise yanıt vermeyen Dalton, veri güvenliğine ilişkin atılacak adımlarla ilgili Kongre ile birlikte çalışmayı planladıklarını söyledi.

- ABD'de devlet kurumlarında TikTok yasağı

ABD'de bugün, devlet kurumlarına, resmi telefonlarda TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanınmıştı.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede aralık ayında yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı. ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu da 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.