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Dünya

ABD'den timsah gözyaşları! Blinken'dan Ürdünlü mevkidaşı Safedi'ye 'Gazze' telefonu: Filistin halkının acıları dinsin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, işgalci İsrail'in 1 yılı aşkın bir süredir soykırım yaptığı Gazze meselesini için Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü

AA24 Ekim 2024 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
ABD'den timsah gözyaşları! Blinken'dan Ürdünlü mevkidaşı Safedi'ye 'Gazze' telefonu: Filistin halkının acıları dinsin
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgesel meseleler ele alındı.

Blinken, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının, Filistin halkının acılarının hafifletilmesinin ve "savaşın İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenlik sağlayacak şekilde sona erdirilmesinin" önemini vurguladı.

Gazze halkına acil ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılması için insani müdahalenin arttırılması gerektiğini belirten Blinken, Gazze'ye kritik yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırdığı için Ürdün'e teşekkür etti.

Blinken, ABD'nin, bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için Ürdün ve bölgedeki diğer ortaklarıyla çalışma konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

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