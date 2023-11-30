ABD'den tuhaf açıklama: Gazze'de insani ara uzatılsın ama kalıcı ateşkes olmasın

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "insani aranın" bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi. Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek." ifadesine yer verildi. Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi. İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani aranın" uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

6. REHİNE TAKASI TAMAMLANDI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani aranın son gününde Hamas, 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi daha serbest bıraktı. İsrail de buna karşılık 16'sı çocuk, 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 Filistinli esiri salıverdi. Hamas geçtiğimiz saatlerde Rus vatandaşlığı bulunan 2 İsrailliyi serbest bırakmıştı. Kadın rehineler, Kızılhaç tarafından İsrail'e ulaştırılmıştı. Hamas, söz konusu 2 kişiyi Moskova'dan gelen talep üzerine bıraktıklarını açıklamıştı.

HAMAS: SALDIRI SONA ERMEDEN VE ABLUKA KALKMADAN ASKER ESİRLER DEĞİŞİMİ OLMAYACAK

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi. Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.

"Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez." sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı. Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor." dedi.

İSRAİL ATEŞKES SONRASI SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Ateşkesi uzatmak için girişimler sürerken İsrail tarafından "savaşa hazırız" açıklamaları da gelmeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halev'in üst düzey komutanlarla görüşmesinde "insani ara" sonrası Gazze'ye yönelik saldırı planına onay verdiği ifade edildi. Halevi'nin burada yaptığı konuşmada, "Ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve bir sonraki aşamaya hazırız." dediği belirtildi.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verilmesine ilişkin konuştu. Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesinin Gazze'deki "insani ara"ya etki edip etmeyeceği sorusuna Kirby, söz konusu şiddet olayının uzlaşmanın uzatılması konusunda herhangi bir etkisinin olacağını düşünmediğini söyledi. Kirby, Gazze'de kalıcı bir ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini kaydetti. Nihayetinde İsrail ve Hamas'ın bu uzlaşmanın uzatılmasına ilişkin parametreler üzerinde anlaşması gerektiğini dile getiren Kirby, ABD'nin "insani ara"nın uzatılması konusunda destek vereceğini aktardı. Kirby, Gazze halkına daha fazla gıda, su, ilaç ve yakıt ulaştırmak için son bir hafta içinde yapılan sahadaki çalışmaların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "insani ara"nın uzatılması için çok çalıştıklarını vurguladı.

GALLANT'TAN "İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE SALDIRIYA HAZIR OLDUĞU" AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Gazze'deki esirlerin getirilmesi için istihbarat birimi yetkilileriyle bir araya geldiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çatışmalara verilen "insani ara"nın en iyi şekilde kullanılması ve İsrail'e askeri konuşlanmasında itidalli davranması çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'nin kuzeyinde yaşanan büyük sivil kaybı ve sivillerin yerlerinden edilmesi güneyde tekrarlanmamalı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas ile varılan "insani aranın" uzatılmaması halinde abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi

İsrailli gazeteci Ishay Coen, "7 Ekim'de silahlı Filistinlilerin, Gazze yakınlarındaki Yahudi yerleşim birimlerinde çocuk ve bebekleri öldürdüğünü" iddia eden İsrail ordusundan biriyle yaptığı röportajı sosyal medya hesabından kaldırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'te 3 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenleyen Filistinli iki kardeşin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evlerinin yıkılması talimatını verdi

Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların sadece Hamas'ı değil bölgenin tamamını hedef aldığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria'daki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" ifade etti

Hamas, ilerleyen saatlerde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin listesini aldıklarını duyurdu

İsrail, Batı Şeria'da gözaltına alınanların yüzde 80'ini suç isnat etmeden tutukluyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail 26 sağlık personelini alıkoymayı sürdürüyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ekim ayı sonuna doğru İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı özel telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "terör" ifadesini kullandığı iddia edildi

İsrail ordusu: 2 İsrailli rehine Hamas tarafından Gazze'de Kızılhaç'a teslim edildi

Hamas ile İsrail arasında Katar-Mısır arabuluculuğunda varılan "insani aranın" 2 gün daha uzatılması için Kahire ve Doha'nın görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi

İsrail, İspanya Başbakanı Sanchez'in açıklamaları üzerine Madrid'deki büyükelçisini geri çağırıyor

Aralarında Olivia Coleman, Amiee Lou Wood ve Siobhan McSweeney gibi oyuncu, tiyatrocu, şair, yazar, tasarımcı ve yönetmenlerin bulunduğu 1300'ün üzerinde sanatçı ve kültür-sanat sektörü çalışanı yayımladıkları mektupta, Batı ülkelerindeki kültür kurumlarının "Filistinlilerin sesini bastırdığını" belirterek, tepki gösterdi

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın Batı Kudüs'te 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı üstlenmesinin "ateşkes olmadığını" söyleyerek, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "olağanüstü güçle saldırılara hemen başlama" çağrısı yaptı.

Hamas, Batı Kudüs'te bu sabah düzenlenen, 3 İsraillinin öldüğü, 3'ünün de ağır yaralandığı silahlı saldırının faillerinin Hamas'a mensup iki kardeş olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katıldığı Savaş Kabinesi toplantısında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda "bir sonraki aşamayı" görüşmek istediğini belirtti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan aktivist Ahed et-Temimi, İsrailli yetkililerin Filistinli kadın esirleri susuz ve kıyafetsiz bıraktığını söyledi.

Gazze Şeridi'ne insani aranın başlamasından bu yana bin 28 yardım tırı giriş yaptı, 254 yardım tırının dağıtımı gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile varılan "insanı aranın" devam etmesini umduklarını, Gazze Şeridi'nde izlenecek yol hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

Çin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "kapsamlı ateşkesin uygulanması ve çatışmaların sona erdirilmesi" çağrısını içeren ve Filistin sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini yinelediği bir "tutum belgesini" uluslararası kamuoyuna duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğini belirterek, "Bu şiddet sarmalının bitmesinden sonra İsrail'in Gazze'de yapacakları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den sonra hız verilen İsraillileri silahlandırmayı sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'in Belçika Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu, bir gazetede, serbest kalan Filistinli ve İsrailli esirlerin fotoğraflarının birlikte yayınlanmasını, Belçikalı seri katile atıf yaparak eleştirince ülkedeki siyasetçilerin tepkisini çekti.

İsrail, Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını açıkladı.

Hamas: Ateşkesin yedinci gün için uzatılması konusunda anlaştık.

İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin devam edeceğini duyurdu.

Hamas, 7 İsrailli kadın ve çocuk esir ile bombalama sırasında öldürülen 3 esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani arayı" bir gün daha uzatma teklifini İsrail'in reddettiğini açıkladı.

06:58 ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde başlattığı Beyaz Saray önünde başlattığı beş günlük açlık grevinin üçüncü gününde devam ediyor. Denee Ayana Benton, Cynthia Nixon, Sumaya Awad gibi ABD'li oyuncular, aktivistler ve yazarlar greve katılarak İsrail saldırıları altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için çağrıda bulunup, protesto sırasında ortak basın toplantısı düzenledi.

04:40 Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan twiti için üzgün olduğunu" söyledi.

04:10 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

02:29 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edilen 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

02:18 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan "insani aranın" uzatılmasını ve Gazze'ye yönelik insani yardımları görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi.

01:11 Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Uluslararası toplum halkımızı bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef, bazı taraflar açıkça katilleri destekledi." dedi.

00:59 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurdu.

00:49 Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi.

00:12 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile İsrail ve Hamas arasında uygulanan "insani ara" üzerine konuştuğu bildirildi.

00:00 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.