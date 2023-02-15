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Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Desteğimiz sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler konusunda Türkiye'ye desteklerinin sürdüğünü söyledi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye açıklaması: Desteğimiz sürüyor
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Patel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz şu anda bu zorlu dönemde Türkiye ve Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Arama ve kurtarma çabalarının yanı sıra su, gıda ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaç malzemeleri tedarikini desteklemeye devam ettiklerini belirten Patel, "Bu, derinden bağlı kalmaya devam edeceğimiz bir konu." ifadesini kullandı.

Patel, en önemli NATO müttefiklerinden Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vereceklerini kaydederek, "Ülkedeki insanların şu anda ihtiyaç duyduğu kritik yardımı sağlamak için doğrudan Türkiye hükümeti ile Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çalışarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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