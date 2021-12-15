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Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Güçlü bir şekilde destekliyoruz

Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı olarak özel temsilci ataması hakkında ABD'den açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacağına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çabaları güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 20:13 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:19
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Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 13 Aralık'ta TBMM'de yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." demişti.

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