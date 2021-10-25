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Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz.' dedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:23
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Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan büyükelçiler geri adım attı. Aralarında ABD'nin de bulunduğu büyükelçiliklerden "iç işlerine karışmayacağız, kanunlara riayet edeceğiz" açıklaması geldi.

Büyükelçilik açıklamalarında Viyana Sözleşmesinin 41'inci maddesine riayet edildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye ile ilişki kurmaya Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine uygun olarak devam edeceklerini söyleyen Price, şu ifadeleri kullandı:

"Biden yönetimi olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz."

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