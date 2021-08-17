ABD'den Türkiye kararı!

Reuters 17 Ağustos 2021 Salı 08:20 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 08:20

ABD Dışişleri Bakanlığı ve sağlık düzenleme kurumu artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dün güncellenen uluslararası seyahat uyarı notlarına göre, Türkiye'nin koronavirüs tehlike seviyesini "Seviye 4: Çok Yüksek" olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı da uyarı düzeyini "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" şeklinde değiştirdi.

ABD'nin Türkiye'den gelen yolculara yönelik herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.