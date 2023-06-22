ABD'den Türkiye'nin katkısına takdir: NATO ortaklığına değer veriyoruz

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yıl dönümü vesilesiyle ABD'nin Ankara Büyükelçilik Rezidansında resepsiyon düzenlendi. Flake, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlandı.

"TÜRKİYE'NİN KATKISINI TAKDİR EDİYORUZ"

Büyükelçi Flake, NATO ortaklığına değer verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bizimle birçok alanda ve şu anda Kosova'da NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ediyoruz" diye konuştu.

NATO'nun genişlediğini görmek istediklerinin altını çizen Flake, Finlandiya'yı NATO'ya tam üye olarak görmekten mutlu olduklarını, yakında İsveç'i de görmeyi umduklarını söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin olup olmayacağına ve İsveç'in Vilnius'taki zirvede vetoyla karşılaşması durumunda ne olacağına ilişkin soruya Flake, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınması gerektiğini her zaman söylediğini belirtti.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını değiştirme noktasına kadar gittiğini inandıklarını Flake, "Bu yüzden zamanının geldiğine inanıyoruz. Açıkçası, İsveç'in Vilnius'a kadar veya Vilnius'ta tam üye olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üye olması ile ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı meselelerinin bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine Flake, ABD yönetiminin İsveç'in NATO'ya katılımı ile F-16 satışı arasında hiçbir bağlantı olmadığını söylediğini hatırlattı.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede ABD'nin Türkiye ile ortaklık düşünüp düşünmediği ve Astana Görüşmeleri ortak sonuç bildirisini nasıl yorumladıkları sorusuna Flake, "Ortaklıklara değer veriyoruz. Müttefiklerimizle birlikte DEAŞ'tan tamamen kurtulmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak için uzun bir yol kat ettik, ama daha gidecek çok yolumuz var" diye konuştu.

DEAŞ'tan kurtulmayı önemsediklerini ve bu yüzden orada olduklarını savunan Flake, Suriye'de Esad yönetimini tanımak için bazı hareketler olduğunu ve buna halen karşı olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin DEAŞ harekatının bir parçası olduğunu kaydeden Flake, Türkiye ile birlikte çalıştıklarını ve iletişim halinde olduklarını söyledi.