Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

ABD halkı burada sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Dün ilk durağım olarak İncirlik Üssü'ne gittim, yanımda Sayın Çavuşoğlu vardı. Hatay'daki yıkımı gördüm, bunu tarif etmek çok zor. Yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor.

Başkan Biden, yardımda bulunulması için anında emir verdi. Yüzlerce yetkiliyi felakete müdahale etmesi için bölgeye gönderdik. 1000 ton miktarında bir barınma, mutfak malzemesi gönderdik. Türkiye, bu süreçte uzun bir dönemden geçecek.

Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 Blok 70 satışını ve modernizasyon programını destekliyor. Şu an yönetim olarak desteği sağlamak için çalışmalarınız devam ediyor

"Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz. NATO ülkesinin terörü desteklemesi doğru değil"

Ortak güvenlik konularında her zaman yan yanayız. Karadeniz'deki koruma ve Ukrayna kıyılarının korunmasında Montrö çok önemli. ABD, Türkiye'nin uzun süredir NATO üyeliğini takdir etmekte. Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.

