İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8835
  • EURO
    20,1899
  • ALTIN
    1119.56
  • BIST100
    5085.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Her zaman hazırız
Dünya

ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Her zaman hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'Amerikan halkı burada, sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Her zaman hazırdır. Ne yapmak gerekiyorsa toparlanma çalışmalarında yanınızdayız.' dedi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Her zaman hazırız
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

ABD halkı burada sizi desteklemek üzere yanınızdadır. Dün ilk durağım olarak İncirlik Üssü'ne gittim, yanımda Sayın Çavuşoğlu vardı. Hatay'daki yıkımı gördüm, bunu tarif etmek çok zor. Yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor.

Başkan Biden, yardımda bulunulması için anında emir verdi. Yüzlerce yetkiliyi felakete müdahale etmesi için bölgeye gönderdik. 1000 ton miktarında bir barınma, mutfak malzemesi gönderdik. Türkiye, bu süreçte uzun bir dönemden geçecek.

Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 Blok 70 satışını ve modernizasyon programını destekliyor. Şu an yönetim olarak desteği sağlamak için çalışmalarınız devam ediyor

"Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz. NATO ülkesinin terörü desteklemesi doğru değil"

Ortak güvenlik konularında her zaman yan yanayız. Karadeniz'deki koruma ve Ukrayna kıyılarının korunmasında Montrö çok önemli. ABD, Türkiye'nin uzun süredir NATO üyeliğini takdir etmekte. Türkiye ve ABD aynı zamanda uluslararası terörizm konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan ile ilişkileri çok önemli. Türkiye'nin NATO'nun içerisinde hava gücü çok önemli.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.