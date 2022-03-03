AA 3 Mart 2022 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 00:29

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere 4-11 Mart tarihlerinde Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sherman'ın İstanbul ve Ankara'dan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gideceği bildirildi.

Ziyaretlerin 4-11 Mart'ta gerçekleşeceğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcısı Sherman'ın seyahati, Putin'in kasti, sebepsiz ve haksız yere Ukrayna'yı işgalini görüşmek üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşmek üzere 4-5 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'de başlayacak. Bakan Yardımcısı'nın buradaki toplantılarında, ABD-Türkiye iş birliğine ve Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak çıkarlarımıza ilişkin görüşmeler olacaktır."

- SHERMAN'IN MADRİD, FAS, CEZAYİR VE KAHİRE TEMASLARI

Açıklamada, Sherman'ın daha sonra 7 Mart'ta Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Angeles Moreno Bau ile bir araya geleceği ve burada da ABD-İspanya Siber Güvenlik Diyaloğu'nun açılış toplantısına katılacağı belirtildi.

İkilinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, koordineli olarak buna verilen yanıt ve güçlü transatlantik ortaklığı da dahil olmak üzere bir dizi sorunu ve zorluğu ele alacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Yardımcısı daha sonra 8-9 Mart'ta Fas'ın Rabat ve Kazablanka kentine gidecek." denildi.

Açıklamada, Sherman'ın Fas'ta Bölgesel Siyasi Konular üzerine ABD-Fas Stratejik Diyaloğu Toplantısı'nda ABD heyetine liderlik yapacağı ifade edildi.

Sherman'ın Fas Dışişleri Bakanı Nasır Bourita ile bir çalışma yemeğine katılacağı ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşeceği belirtilen açıklamada, Bakan Yardımcısı'nın girişimcilerin ve iş kadınlarının yer aldığı "Uluslararası Kadınlar Günü" etkinliğinde açılış konuşması yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Fas'tan 10 Mart'ta Cezayir'e geçeceği kaydedilen Sherman'ın burada da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmecid Tebbune ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceği aktarıldı.

Açıklamada, Sherman'ın Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile görüşeceği ve 5'inci ABD-Cezayir Stratejik Diyaloğu için ABD heyetine başkanlık edeceği belirtildi.

Bakan Yarcımdısı Sherman'ın 10 Mart'ta Kahire'ye geçeceği ifade edilen açıklamada, burada da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve diğer üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, Sherman'ın Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mushira Hattab ile görüşeceği, Mısırlı insan hakları savunucularıyla görüşeceği kaydedildi.