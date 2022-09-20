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Dünya

ABD'den Türkiye'ye övgü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasındaki çabalarını övdü.

AA20 Eylül 2022 Salı 19:05 - Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Blinken'ın bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Blinken, ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğa arabuluculuk etmeyi ve çatışmalara uzun süreli çözüm bulunmasına yardımcı olmayı sürdüreceğini kaydetti." ifadesi kullanıldı.

NATO'YA VURGU YAPTI

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında NATO ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemine de işaret edildiği aktarılarak, "Bakan Blinken, Türkiye'nin Karadeniz'de Ukrayna tahılının sevkiyatının sürdürülmesinin sağlanması için sarf ettiği diplomatik çabaları överek, BM liderliğindeki anlaşmaların uygulanması ve Moskova'dan yaptıklarının hesabının sorulmasının önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Çavuşoğlu ve Blinken'ın New York'taki bir otelde gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık yarım saat sürmüştü.

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