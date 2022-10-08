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Dünya

ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Bitter'ın Ankara ve İstanbul'u ziyaret edeceği açıklandı.

AA8 Ekim 2022 Cumartesi 07:10 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret
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ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter'in, Polonya ve Almanya ile Türkiye'ye ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rena Bitter, 7-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Frankfurt, Varşova, Krakow, İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ziyareti sırasında Bitter'in, ABD konsolosluk operasyonlarını gözlemleyeceği ve yabancı hükümet muadilleriyle görüşeceği belirtilirken, "Yurtdışındaki ABD vatandaşlarının korunmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne meşru seyahatin kolaylaştırılmasına olan derin ve sürekli bağlılığımızı yineleyecektir." denildi.

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