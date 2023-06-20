ABD'den Türkiye'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın, 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Kirby, "Tüm dünya, Karadeniz Tahıl Girişimi'nden faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." ifadesini kullandı.

Kirby, BM'ye de anlaşmadaki rolü dolayısıyla minnettar olduklarını söyleyerek, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın neden olduğu gıda güvensizliğinden muzdarip ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağladığının altını çizdi.

Rusya'nın anlaşmanın süresini uzatmama sinyali vermesinin "talihsizlik" olacağına işaret eden Kirby, anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve BM ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki çabalarını gerektiğince desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kirby'e Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili de soru soruldu.

Koordinatör Kirby, "Türkiye'nin bu sınırında meşru güvenlik kaygıları var. Bu sınırın ötesinden gelen terörist saldırıların kurbanı oldular. Bunu anlıyoruz." dedi.

ABD'nin Suriye'de DEAŞ hedeflerine karşı mücadele için sözde Suriye Demokratik Güçleri'yle çalıştığını savunan Kirby, Türkiye'nin de Suriye'de ABD'nin ne yaptığını anlamasının önemli olduğunu öne sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl anlaşmasının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler ile Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirterek, Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulamış, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söylemişti.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI



Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rus yetkililer, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.