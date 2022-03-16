İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2022 Çarşamba / 13 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,651
  • EURO
    16,2154
  • ALTIN
    908.051
  • BIST100
    2088.8
Dünya

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin yanı sıra Ukrayna'ya sağladığı yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 22:46 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:46
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çavuşoğlu'nun telefonda görüştüklerini bildirdi.

İki bakanın Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları görüştüğünü belirten Price, şunları kaydetti:

"Blinken, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği destek ayrıca kışkırtılmamış ve acımasız savaşından dolayı Putin'den hesap sorma çabaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür etti."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.