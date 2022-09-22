İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2022 Perşembe / 26 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3555
  • EURO
    18,0834
  • ALTIN
    979.883
  • BIST100
    3245.76
Dünya

ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 07:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin Sullivan, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Sullivan, "Tahıl anlaşmasındaki liderliğinin yanı sıra, Ukrayna ve Rusya arasındaki esir takasındaki arabuluculuğu nedeniyle Türk hükümetine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.

  • Jake Sullivan
  • esir takası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.