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Dünya

ABD'den Ukrayna açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü belirterek, Ukrayna ordusuna kararlı bir şekilde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 07:26 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna açıklaması
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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ülkede temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Jake Sullivan ortak basın toplantısını düzenledi.

Burada konuşan Sullivan, Rus güçlerine karşı sürdürdüğü karşı saldırı operasyonunda Ukrayna tarafına sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Ukrayna'ya bu operasyonları (karşı saldırı) sürdürmek için gerekli her şeyi sağlamalıyız." dedi.

ABD'nin, gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Sullivan, "İlerlerken desteğimizde hiçbir tereddüt, kırmızı bayrak, taviz olmayacak." diye konuştu.

Sullivan ayrıca Kiev temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya geldi.

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