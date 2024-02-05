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Dünya

ABD'den Ukrayna ve İsrail'e 118 milyar dolarlık destek paketi!

ABD Senatosunun, güney sınırının güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da içeren 118 milyar dolarlık paketin görüşmelerine bu hafta başlayacağı bildirildi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 06:48 - Güncelleme:
ABD'den Ukrayna ve İsrail'e 118 milyar dolarlık destek paketi!
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ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında uzun süredir pazarlıklara konu olan sınır güvenliği paketi, bu hafta Senato gündemine geliyor.

Sınır güvenliğinin artırılmasına ve sınırda daha fazla tedbir alınmasına imkan sağlayan tasarı, aynı zamanda Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındırıyor.

118 milyar dolarlık paketin Çarşamba günü Senato Genel Kuruluna alınmasını istediğini açıklayan Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, iki partiden de bu sefer destek istedi.

Lindsey Graham gibi bazı Cumhuriyetçi senatörler, halen paketin bazı maddelerinin tartışılması gerektiğini kaydederken, tasarının oylanmasının zaman alabileceğine dikkat çekti.

- BİDEN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan paketle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, sınır güvenliğinin artırılması için daha fazla kaynak ayrılması ve Ukrayna ile İsrail'e yardımların bir an önce gönderilebilmesi için paketin bir an önce geçmesi noktasında Kongre üyelerine çağrı yaptı.

Biden, "Tasarıyı masama gönderin, derhal imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.

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