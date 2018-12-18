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ABD Ukrayna'da yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurulmasından memnun

ABD yönetimi, Ukrayna'da, Fener Rum Patrikhanesi'nin verdiği kararla yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurulmasından memnun olduklarını dile getirerek, başpiskopos seçilen Metropolitan Epifaniy'i kutladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kilisenin kurulmasını, Ukrayna için "tarihi bir an" olarak nitelendiren Palladino, kilisenin başpiskoposu seçilen ve "Epifaniy" ismiyle anılan Sergey Dumenko'yu da tebrik etti.

Palladino açıklamasında, "ABD, Ukrayna'ya sarsılmaz bir destek vermeyi sürdürmektedir ve dış müdahale ile engellenmeyen bir ibadet özgürlüğüne saygı duymaktadır. Dini özgürlük hakkı, yeni Ortodoks Kilisesi'ne katılan veya katılmayan tüm Ukraynalıları kapsamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Fener Rum Patrikhanesi, ekim ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebini kabul ettiği için Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki göstermiş ve Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmişti.

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